В ЦРУ заявили, что публикации Wikileaks помогают врагам США

"Американская общественность должна быть сильно встревожена любыми утечками Wikileaks, которые нацелены на то, чтобы нанести ущерб способности разведслужб защищать США против террористов и других врагов", - заявила официальный представитель ЦРУ Хезер Фриц Хорниак, передает Русская служба ВВС.

Она не стала подтверждать или опровергать подлинность преданных огласке документов.

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Как известно, во вторник сайт Wikileaks выложил тысячи документов, в которых, в частности, идет речь о вирусах для компьютеров и смартфонов, а также о программном обеспечении, которое превращает "умные" телевизоры в прослушивающие устройства.

ФБР и ЦРУ начали совместное уголовное расследование по факту утечки секретной информации, за которой, по данным американских СМИ, может стоять перебежчик или действующий шпион.

Согласно этому массиву документов, в арсенале кибероружия, якобы имеющемся у Центрального разведывательного управления США, есть вирусы, которые могут заразить гаджеты с операционными системами Windows, Android, iOS, OSX и Linux, а также интернет-роутеры.

"Такие утечки не только ставят под угрозу личный состав и операции, проводимые спецслужбами США, но и обеспечивают наших противников инструментами и информацией, способной причинить нам вред", - сказала Хорниак.

Она также отметила, что действия ЦРУ не направлены против американских граждан. По закону, Центральное разведывательное управление не имеет права проводить спецоперации в отношении граждан США - как внутри страны, так и за рубежом.

Отмечается, что вся эта информация уже бесконтрольно циркулировала в кругах хакеров, которые раньше работали на американское правительство, а также ныне действующих подрядчиков.

В то же время, многие эксперты считают материалы, опубликованные Wikileaks, подлинными.