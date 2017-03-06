В новом миграционном указе Трампа запрет посещать США будет распространяться на граждан 6 стран - СМИ

Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом Доме, в новом указе из перечня стран, на которые будет распространяться запрет, исключен Ирак.

Предыдущая контроверсионная попытка Трампа запретить выходцам из 7 стран посещать Соединенные Штаты была пресечена судами.

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Ирак был исключен из списка стран в оригинальном указе, изданном 27 января, поскольку правительство этой страны ввело новые процедуры проверки выезда из страны, и, в частности ужесточило проверку виз и обмен информацией, а также из-за взаимодействия со США в борьбе с боевиками "Исламского государства".

Тысячи иракцев воевали на стороне армии США на протяжении многих лет или работали переводчиками со времени вторжения в Ирак в 2003 году коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами. Многие иракцы переселились в США из-за возникновения угроз за сотрудничество с американскими войсками.

Представитель Белого Дома сообщил, что новый исполнительный указ не коснется десятки тысяч человек, которые являются законными постоянными жителями США или владельцами "зеленых карт" из указанного списка стран.