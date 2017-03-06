В новом миграционном указе Трампа запрет посещать США будет распространяться на граждан 6 стран - СМИ
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в понедельник, как ожидается, должен подписать новый исполнительный указ, которым вводится запрет посещать США в течение 90-дневного периода гражданам Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена.
Как сообщает Reuters со ссылкой на источники в Белом Доме, в новом указе из перечня стран, на которые будет распространяться запрет, исключен Ирак.
Предыдущая контроверсионная попытка Трампа запретить выходцам из 7 стран посещать Соединенные Штаты была пресечена судами.
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Ирак был исключен из списка стран в оригинальном указе, изданном 27 января, поскольку правительство этой страны ввело новые процедуры проверки выезда из страны, и, в частности ужесточило проверку виз и обмен информацией, а также из-за взаимодействия со США в борьбе с боевиками "Исламского государства".
Тысячи иракцев воевали на стороне армии США на протяжении многих лет или работали переводчиками со времени вторжения в Ирак в 2003 году коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами. Многие иракцы переселились в США из-за возникновения угроз за сотрудничество с американскими войсками.
Представитель Белого Дома сообщил, что новый исполнительный указ не коснется десятки тысяч человек, которые являются законными постоянными жителями США или владельцами "зеленых карт" из указанного списка стран.