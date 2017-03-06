Фийон заявил, что его не заставят выйти из президентской гонки

В телевизионном интервью Фийон сказал, что никто не заставит его отступить, особенно после того, как он победил на праймериз в ноябре, передает Русская служба Би-Би-Си.

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Между тем, партийные лидеры собираются встретиться в понедельник чтобы решить, как им вести себя дальше.

Избирательную кампанию кандидата от республиканцев существенно пошатнул финансовый скандал: Фийона подозревают в том, что он устроил на работу собственную жену и платил ей зарплату за услуги, которые она на самом деле не оказывала. Сам Фийон и его жена отрицают все обвинения.

В воскресенье в Париже прошел масштабный митинг сторонников Франсуа Фийона, на который собрались десятки тысяч человек.