Фийон заявил, что его не заставят выйти из президентской гонки
Кандидат в президенты Франции от правоцентристской партии Республиканцы Франсуа Фийон заявил, что не покинет президентскую гонку из-за обвинений в организации фиктивных зарплат членам семьи, которые могут в будущем обернуться и уголовным преследованием.
В телевизионном интервью Фийон сказал, что никто не заставит его отступить, особенно после того, как он победил на праймериз в ноябре, передает Русская служба Би-Би-Си.
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Между тем, партийные лидеры собираются встретиться в понедельник чтобы решить, как им вести себя дальше.
Избирательную кампанию кандидата от республиканцев существенно пошатнул финансовый скандал: Фийона подозревают в том, что он устроил на работу собственную жену и платил ей зарплату за услуги, которые она на самом деле не оказывала. Сам Фийон и его жена отрицают все обвинения.
В воскресенье в Париже прошел масштабный митинг сторонников Франсуа Фийона, на который собрались десятки тысяч человек.