США в течение трех лет проводили кибератаки на серверы Северной Кореи

Отмечается, что экс-президент США Барак Обама во время своего президентства поручил создать специальную программу по кибератак против Пхеньяна, чтобы срывать тестовые запуски баллистических ракет, проводимых государством, как сообщает The New York Times.

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В результате этой политики Вашингтона число неудачных ракетных пусков Северной Кореи значительно выросло: ракеты стали чаще взрываться, отклоняться от курса и падать в море.

При этом издание отмечает, что последние успешные пуски ракет Пхеньяна демонстрируют снижение эффективности влияния со стороны американских спецслужб.

Как сообщал УНИАН, КНДР осуществила запуск баллистической ракеты в направлении Японского моря.