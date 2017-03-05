СМИ узнали дату подписания Трампом нового указа об иммиграции
03:34, 05 марта 2017Мир
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Президент США Дональд Трамп должен подписать новый указ об иммигрантской политике в понедельник, 6 марта, в Министерстве национальной безопасности.
Дональд Трамп / REUTERS
Об этом в субботу, 4 марта, сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленных правительственных чиновников, знакомых с ситуацией.
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По их словам, пока не ясно, будет ли этот документ существенно отличаться от предыдущего или Белый дом намерен в судебном порядке отстаивать прежний вариант. Других подробностей о новом указе издание не сообщает.
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