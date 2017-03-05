СМИ узнали дату подписания Трампом нового указа об иммиграции

Об этом в субботу, 4 марта, сообщает газета Politico со ссылкой на высокопоставленных правительственных чиновников, знакомых с ситуацией.

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По их словам, пока не ясно, будет ли этот документ существенно отличаться от предыдущего или Белый дом намерен в судебном порядке отстаивать прежний вариант. Других подробностей о новом указе издание не сообщает.

Как сообщал УНИАН, в США на строительство стены с Мексикой могут выделить всего $20 миллионов