Берлин требует наказать виновных в пытках в сирийских тюрьмах

В пятницу, 3 марта, пресс-секретарь министерства иностранных дел ФРГ выступила с требованием привлечь к ответственности виновников грубых действий в Сирии. Соответствующее заявление представитель немецкого внешнеполитического ведомства сделала в интервью изданию Tagesspiegel, сообщает DW.

"Условия в тюрьмах сирийского режима ошеломляют. Мы выступаем за прекращение этих серьезных нарушений прав человека, а также за то, чтобы ответственные за такие действия привлекли к ответственности", - заявила пресс-секретарь дипломатического ведомства Германии.

Читайте такжеРоссия и Китай заблокировали резолюцию Совбеза ООН по санкциям против Сирии

Ранее международная правозащитная организация Amnesty International (AI) опубликовала доклад, согласно которому в течение нескольких лет в расположенной неподалеку от Дамаска сирийской военной тюрьме Саедная были повешены тысячи заключенных. Эти убийства были санкционированы властями Сирии, включая министра обороны и верховного муфтия Сирии, и выполнялись военной полицией.

"О том, что именно в этой тюрьме доходило до тяжких преступлений, сообщалось много и достоверно", - сказала пресс-секретарь МИД. "Учитывая ситуацию в Сирии и ряд похожих сообщений нам следует исходить из того, что описанные Amnesty International практики пыток и массовые казни имели место", - подчеркнула она.

Напомним, накануне стало известно о представлении генеральному прокурору Германии семью сирийскими гражданами данных о пытках в сирийских пенитенциарных учреждениях. Речь идет о преступлениях, совершенных, по мнению заявителей, руководителями спецслужб и других высокопоставленных лиц во властных структурах Сирии.