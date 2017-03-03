В Кремле отреагировали на расследование Навального по "тайной империи" Медведева

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков.

«В деталях не знакомы, видели сообщения СМИ. Это не первые примеры творчества этого известного осужденного гражданина. Нечего добавить к тому, что было сказано пресс-секретарем председателя правительства», - сказал Песков.

Читайте такжеМедведев прокомментировал коррупционный скандал вокруг семьи генпрокурора РФ Чайки

Ранее пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова заявила, что «материал Навального носит ярко-выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит в конце ролика. Комментировать пропагандистские выпады оппозиционного и осужденного персонажа, заявившего, что он уже ведет какую-то предвыборную кампанию и борется с властью, бессмысленно».

2 марта Навальный обнародовал фильм, в котором сказано, что Медведев создал одну из крупнейших и наиболее изощренных коррупционных схем в РФ.

Представители Фонда борьбы с коррупцией говорят, что отыскали все резиденции премьера в РФ и за границей, обнаружили яхты, и по геотегам, фото из «Инстаграмма» и архивным записям установили, где и кто на них плавал. «Мы нашли, описали и документально доказали существование сети благотворительных и некоммерческих фондов, организованных доверенными лицами и родственниками Медведева. Слово «благотворительных» смущать не должно: получателями «помощи» тут являются только Медведев и его семья. Они используют фонды для того, чтобы получать на них «пожертвования» (читай: взятки) от олигархов и банков под госконтролем и тратить средства на покупку дворцов, яхт и виноградников в России и за рубежом», - говорится в материале по итогам расследования.

В целом, по данным расследования, Медведев получил взяток на сумму более 70 млрд рублей (более 1 млрд долларов).