Генпрокурор США заявил, что с послом РФ говорил об Украине и терроризме, а не о выборах

Министр юстиции и генпрокурор США Джефф Сешнс отказался от участия во всех возможных расследованиях, связанных с президентскими выборами в США. Об этом он заявил на специальной пресс-конференции, которую созвали после появления в СМИ сообщений о том, что он скрыл свои встречи с российским послом Сергеем Кисляком во время выборов. Текст выступления Сешнса приводит The Washington Post.

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"Позвольте мне уточнить. Я никогда не встречался с российскими агентами или российскими посредниками насчет президентской кампании. Я решил взять самоотвод в любых существующих или будущих расследованиях по любому вопросу, связанному с кампаниями на пост президента Соединенных Штатов", - подчеркнул Сешнс.

По поводу сентябрьской встречи с российским послом Сергеем Кисляком, генпрокурор США заявил, что она касалась борьбы с терроризмом и ситуации в Украине.

"И тут зашел разговор об Украине. Украинский посол приходил ко мне в офис накануне. И если послушать (Кисляка – ред.) Россия не сделала ничего плохого, и в вопросе Украины все ошибаются", - рассказал Сешнс.

Как писал УНИАН, ранее источники в американском Минюсте сообщили WP, что новый генпрокурор США Джефф Сешнс дважды перед президентскими выборами в прошлом году встречался с послом России Сергеем Кисляком, но умолчал об этом во время слушаний об утверждении его в должности.