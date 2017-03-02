Кандидат в президенты Франции рассказал, как будет бороться с кумовством в политике
После скандала с женой Фийона проевропейский кандидат в президенты Франции Макрон заявил, что хочет побороть кумовство в политике.
Бывший министр экономики Франции Эммануэль Макрон, который участвует в президентской гонке и отстаивает проевропейские позиции, на фоне скандала с женой своего конкурента, экс-премьер-министра Франсуа Фийона, хочет побороть кумовство во французской политике. Об этом сообщает сайт телеканала France 24.
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Лидер избирательной гонки Макрон дал обет прекратить практику кумовства в политике после того, как было объявлено, что его сопернику Фийону предъявят обвинения из-за скандала с фиктивным трудоустройством его супруги Пенелопы.
39-летнего центриста Макрона критиковали за то, что он высказывал нечеткую политику. Свою программу он представил в газете Le Parisien.
«Мы запретим парламентариям нанимать членов их семей, чтобы положить конец непотизму», - заявил Макрон. Он добавил, что также настроен ослабить конфликт интересов путем запрета чиновникам осуществлять консультативную деятельность.
Фийона на протяжении последних пяти недель обвиняли, что начиная с 1988 года, он платил своей жене Пенелопе и двум их детям сотни тысяч евро из-за фиктивных рабочих мест в парламенте.