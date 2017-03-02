В Конгрессе США будут расследовать возможный сговор штаба Трампа с Россией

Расследовать обвинения в сговоре между избирательным штабом Дональда Трампа и российскими властями будет комитет по разведке палаты представителей США. Об этом объявил конгрессмен от Демократической партии Адам Шифф, передает Русская служба ВВС.

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Целью расследования будет получить ответы на несколько вопросов.

Какие утечки секретной информации могли произойти? Была ли российская киберактивность или другие действия направлены против США и их союзников? Включали ли эти действия контакты между Россией и лицами, связанными с политическими кампаниями, или другими гражданами США? Как отреагировало на эти действия правительство США, и что требуется, чтобы защитить США и союзников в будущем?

"Мы достигли письменного соглашения [...], что будем расследовать обвинения в сговоре России со штабом Трампа", - заявил Шифф в эфире телеканала MSNBC.

"Разведкомитет много лет расследовал действия российских властей и предупреждал о враждебных действиях путинского режима на международной арене, его агрессии в киберпространстве и влиятельных международных пропагандистских кампаниях", - приводятся на сайте комитета слова его председателя, республиканца Девина Нуньеса.

Нуньес, который входил в переходный штаб Трампа, заявил, что комитет будет вести расследования во всех вышеперечисленных областях, в том числе рассмотрит и вопрос о возможном вмешательстве России в американские выборы 2016 года.

Напомним, ранее источники The Washington Post в американском Минюсте сообщили, что новый генпрокурор США Джефф Сешнс в прошлом году дважды перед президентскими выборами встречался с послом России Сергеем Кисляком, но умолчал об этом во время слушаний об утверждении его в должности.