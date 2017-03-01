Трамп призвал создать условия, чтобы беженцы по всему миру могли вернуться домой

Президент США подчеркнул, что его работа заключается не в отстаивании интересов всего мира, а в отстаивании интересов Соединенных Штатов. Об этом он сказал в своем выступлении на совместном заседании обеих палат Конгресса США.

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"Но мы знаем, что для Америки лучше, когда существует меньше конфликтов, не больше. Мы должны усвоить ошибки прошлого. Мы видели войны и разрушения, которые свирепствовали по всему миру", - заявил Трамп.

"Единственным долгосрочным решением этих гуманитарных катастроф во многих случаях, является создание условий, при которых перемещенные лица смогут безопасно вернуться домой и начать долгий, долгий процесс восстановления", - считает президент США.

"Америка готова найти новых друзей и устанавливать новые партнерские отношения, где общие интересы совпадают. Мы хотим гармонии и стабильности, не войны и конфликта. Мы хотим мира повсюду, где мира можно достичь. Америка дружит сегодня с бывшими врагами. Некоторые из наших ближайших союзников десятки лет назад боролись на противоположной стороне в этих ужасных, ужасных войнах. История должна дать нам веру в возможности для создания лучшего мира", - подчеркнул Трамп.