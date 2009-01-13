Еврокомиссия подозревает Венгрию в помощи нефтегазовой компании

Еврокомиссия подозревает, что Венгрия оказала незаконную помощь своей нефтегазовой компании MOL.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, сегодня Комиссия сообщила о возбуждении всестороннего расследования относительно решения правительства Венгрии о сохранении для компании прежнего уровня сбора за добывающую деятельность, хотя для всех других компаний этот сбор был повышен.

“Еврокомиссия обеспокоена тем, что MOL может получить преимущества по сравнению с другими конкурентами. Мы должны обеспечить, чтобы никакие нечестные преимущества не были предоставлены ни одной компании за счет венгерских налогоплательщиков”, - заявила по этому поводу комиссар ЕС по вопросам конкуренции Неели КРУС.

Еврокомиссия получила жалобу о привилегированном положении компании MOL в ноябре 2007 года. Жалоба относится к 2005 году, когда правительство Венгрии и MOL заключили соглашение, в соответствии с которым для компании не увеличивался размер сбора до 2020 года, тогда как для других компаний в начале 2008 года были увеличены такие сборы.

Еврокомиссия считает, что такое соглашение с компанией MOL может представлять собой предоставление государственной помощи, вопреки законодательству ЕС.