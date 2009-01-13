Россия возобновит сотрудничество с НАТО, если США извинятся

Россия готова возобновить сотрудничество с НАТО в военной сфере в случае, если США объяснят причины разрыва отношений и извинятся за это.

Как передает ИТАР-ТАСС, об этом заявил заместитель начальника генерального штаба РФ Анатолий НОГОВИЦЫН.

По словам представителя генштаба, не Москва была инициатором прекращения отношений в военной сфере, а именно Вашингтон, который потребовал от НАТО разрыва контактов с Россией.

"США возложили на нас ответственность за события в Южной Осетии, обвинив в развязывании агрессии против Грузии и непропорциональном применении силы в ходе операции по принуждению Тбилиси к миру, хотя сами прекрасно знали, кто в действительности агрессор", - сказал А.НОГОВИЦЫН.

При этом он добавил, что позиция Минобороны и генштаба полностью соответствует официальной позиции России, изложенной главой МИД Сергеем ЛАВРОВЫМ.

Как сообщалось ранее, 2 декабря 2008 года Североатлантический альянс принял решение возобновить политический диалог с Россией на высшем уровне, который был прерван во время войны в Южной Осетии.