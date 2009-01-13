Баррозу пожаловался Путину на два обстоятельства

Президент Европейской комиссии Жозе БАРРОЗУ выразил обеспокоенность ситуацией со снабжением газа в телефонном разговоре с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ сегодня.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщил сегодня журналистам член Кабинета Президента Еврокомиссии Мэтью БОЛДУИН.

“Ж.БАРРОЗУ выразил обеспокоенность незначительным уровнем газа, который поставляется в Европу, а также отсутствием полного доступа экспертов к главному диспетчерскому центру в Москве”, - сказал представитель Кабинета Президента Еврокомиссии.

Он отметил, что В.ПУТИН пообещал сделать то, что он может, для обеспечения полного доступа экспертов к диспетчерскому центру.