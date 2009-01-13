Путин поговорил о газе с премьером Греции

14:30, 13 января 2009
Мир
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Сообщение пресс-службы правительства РФ

Председатель правительства России Владимир ПУТИН обсудил с премьер-министром Греческой Республики Костасом КАРАМАНЛИСОМ ситуацию вокруг транзита российского газа через территорию Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства РФ.

«В ходе разговора были обсуждены вопросы российско-греческих двусторонних отношений, а также ситуация вокруг транзита российского газа через территорию Украины», - говориться в сообщении.

 

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