Российская оппозиция планирует несколько акций протеста в Москве

Российская оппозиция планирует 31 января провести несколько акций протеста в Москве.

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь оппозиционной коалиции "Другая Россия" Людмила МАМИНА.

По ее словам, в 14.00 общественные организации Объединенный гражданский фронт, нацболы, "Смена", "Оборона", «Авангард красной молодежи», Союз советских офицеров и другие организации одновременно проведут несколько акций протеста в разных районах Москвы.

Активисты выступят с требованиями защиты конституционных прав граждан, свободы собраний и отставки правительства Владимира ПУТИНА, которое проводит неэффективные антикризисные меры.

В тоже время КПРФ приняла решение также провести протестные акции в этот день. В частности, как сообщили УНИАН в пресс-службе КПРФ, активисты партии намереваются провести всероссийскую акцию протеста против "бездарной политики правящего режима по выводу страны из кризиса", а также против роста цен и тарифов ЖКХ и за недопущение массовой безработицы.

Как сообщал УНИАН, 14 декабря организованный оппозиционным движением «Другая Россия» «Марш несогласных» был фактически сорван правоохранительными органами. По данным ГУВД Москвы, более 90 человек были задержаны за попытку провести несанкционированный "Марш несогласных" в районе Пушкинской и Триумфальной площадей.