ЕСПЧ потребовал от России ответить на жалобу о незаконном заключении оппозиционера

"Только что мы получили ответ из ЕСПЧ о том, что наша жалоба принята", сообщила один из адвокатов Дадина Ксения Костромина. По ее словам, "суд обязал Россию дать ответ по настоящей жалобе не позднее будущего понедельника, то есть 27 февраля", передает РБК.

25 февраля адвокаты Дадина направили обращение в ЕСПЧ с жалобой на то, что их подзащитного незаконно удерживают в колонии № 5 в Алтайском крае. Об этом написала жена Дадина Анастасия Зотова в Твиттере, передает Крым.Реалии.

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Адвокаты Дадина призвали ЕСПЧ вмешаться в «экстренную ситуацию». Аналогичные обращения они направили в Федеральную службу исполнения наказаний и Генпрокуратуру России.

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Алтайского края объявила о намерении осуществить внеплановую проверку колонии с целью выяснения причин удержания Дадина.

В ОНК подчеркнули, что в колонии больше нет оснований удерживать Дадина, несмотря на то, что постановление Верховного суда России об освобождении активиста еще не доставлено.

Как сообщал УНИАН, 10 февраля Конституционный суд России признал законной статью 212.1 Уголовного кодекса РФ, которая предусматривает уголовную ответственность в случае, если три раза за полгода были нарушены правила проведения митингов.

Конституционный суд вынес это решение по жалобе гражданского активиста Ильдара Дадина, который стал в 2015 году первым россиянином, осужденным по статье 212.1 Уголовного кодекса, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы за «неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий».

Дадин признан политзаключенным, так как уголовное преследование осуществляется исключительно в связи с ненасильственным осуществлением права на свободу собраний, по обвинению в правонарушении, событие которого отсутствовало, с нарушением права на справедливое судебное разбирательство и применением непропорционального вменяемому деянию удержания под стражей.

15 января 2015 года Дадин был задержан на Манежной площади в Москве во время акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Дадину было предъявлено обвинение по статье 212.1 УК (неоднократное нарушение порядка проведения митингов), он был приговорен к 2,5 годам лишения свободы. В колонии активист неоднократно подвергался пыткам.

Amnesty International признала Дадина узником совести.

22 февраля Верховный суд России вынес решение приговор Дадину отменить и закрыть возбужденное в отношении него уголовное дело.