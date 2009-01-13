Washington Post: режим Путина реализует империалистическую программу

Россия используя экспорт энергоресурсов как средство для раздела Европы и ослабления тех государств, которые РФ до сих пор считает своими законными подданными, начиная с Украины.

Об этом пишет газета «The Washington Post» (США) в статье «Холодная война господина Путина».

«Режим господина ПУТИНА, по убеждению издания, очевидно, намерен использовать зависимость Европы от российских энергоресурсов для реализации своей империалистической и антизападной геополитической программы». «Единственный возможный рациональный ответ – это немедленное ускорение поиска альтернативных источников энергоносителей Евросоюзом – и более существенная поддержка тех стран, которые Россия стремится покорить», - подчеркивает «The Washington Post».