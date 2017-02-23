В Узбекистане прогремел взрыв на химзаводе, есть жертвы
21:53, 23 февраля 2017Мир
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23 февраля в Узбекистане произошел взрыв на химическом заводе "Ферганаазот".
На химзаводе в Узбекистане произошел взрыв / azot.uz
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана.
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"В городе Фергана Ферганской области на ОАО "Ферганаазот" в 16:30 при проведении ремонтно-монтажных работ в аммиачном цехе произошел взрыв. Есть жертвы", – говорится в сообщении.
Отмечается, что была создана правительственная комиссия по выяснению причин и обстоятельств происшествия, а также по оказанию всей необходимой помощи семьям пострадавших.
Напомним, в начале февраля произошел взрыв в машинном зале АЭС "Фламанвиль" на северо-западе Франции.
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