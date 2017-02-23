Ни дня без лжи: журналисты проверили заявления Трампа

Президент США Дональд Трамп ежедневно делает ложные или обманчивые заявления. Команда Washington Post, которая занимается проверкой фактов, с 20 января уже насчитала более 130 таких заявлений. Об этом пишет "Немецкая волна".

Читайте такжеМелания Трамп подала новый иск против Daily Mail после "эмоционального потрясения" из-за публикации

Как отмечает издание, став президентом, Трамп остается склонным к тому, чтобы делать "сомнительные, обманчивые или лживые заявления". "Трудно уследить за всей риторикой Трампа, потому Fact Checker (подраздел издания, занимающегося проверкой фактов - ред.) собирает в одном месте все его подозрительные заявления в течение первых ста дней президентства", - пишут журналисты издания.

По состоянию на 23 февраля журналисты зафиксировали 133 заявления Трампа, которые являются обманчивыми или в которых содержатся признаки лжи.

"Чаще всего такие заявления Трампа касаются темы миграции (24 раза), его собственного прошлого (18 раз) и рабочих мест (17 раз). Чаще всего такие заявления президент США делает в своем Twitter" - говорится в сообщении. Издание отмечает, что после вступления в должность не было ни одного дня, когда Трамп не сделал бы лживого заявления.

В список ложных заявлений вошли, в частности, недавние высказывания Трампа в отношении Швеции, где, по его словам, массовый наплыв мигрантов привел к росту уровня преступности, хотя на самом деле в последние годы он снижался. Также в список вошли заявления о создании в США новых рабочих мест, в чем Трамп видит исключительно собственную заслугу, хотя журналисты отмечают, что это является следствием работы предыдущей администрации.

Команда WP обещает анализировать заявления Трампа на протяжении первых 100 дней его президентства и продолжать размещать те из них, которые окажутся ложными, в специальной инфографике на сайте издания, которая обновляется каждую пятницу.