Генсек ООН предложил создать новое управление по борьбе с терроризмом

Об этом он заявил 22 февраля на неформальном заседании Генеральной ассамблеи, сообщает Deutsche Welle.

Возглавить новую структуру должен один из заместителей генсека. Гутерреш предложил вывести уже существующие структуры по противодействию терроризму из департамента по политическим вопросам и создать управление по контртерроризму. Тем самым повысится эффективность действий новой структуры.

Генсек ООН подчеркнул, что деятельность управления не будет ущемлять национальный суверенитет ни одной из стран, входящих в ООН. По его словам, речь идет об укреплении партнерства со странами, входящими в ООН, по борьбе с транснациональной проблемой терроризма.

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Новое подразделение должно будет оказывать необходимую поддержку странам в их антитеррористической деятельности и обеспечивать прозрачность деятельности по борьбе с терроризмом и мобилизацию ресурсов.

Глава ООН особо подчеркнул, что нельзя привязывать терроризм к какой-либо национальности, культуре, религии или этнической группе.

Как сообщал УНИАН, Антониу Гутерреш 1 января официально вступил в должность генерального секретаря Организации Объединенных Наций.