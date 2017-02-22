Впервые за 187-летнюю историю "Скотленд-Ярд" возглавила женщина

Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел Великобритании.

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"Крессида Дик является исключительным лидером и имеет четкое видение относительно будущего Городской полиции и понимания разнообразия общин, которым полиция служит. Я довольна, что Ее Величество одобрила мою рекомендацию после тщательного процесса отбора кандидатов, во время которого особое значение было уделено качеству руководящего состава полиции в этой стране", - заявила министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд.

В свою очередь мэр Лондона Садик Хан сказал, что Крессида Дик будет первой женщиной, которая возглавит Городскую полицию за ее 187-летнюю историю.

Крессида Дик начала службу в лондонской полиции в 1983 году. Она была инспектором Полиции долины Темзы перед тем, как начала занимать руководящие должности с 2001 года, и в частности, занимала должности, связанные с противостоянием терроризму и экстремизму. Также в 2015 году она начала работать в Департаменте иностранных дел и дел Содружества.