Лавров пожаловался на спецслужбы США за "прослушку" своего посла в Вашингтоне
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что спецслужбы США постоянно прослушивают российского посла в Вашингтоне Сергея Кисляка.
Об этом пишут РИА "Новости".
"В связи со скандалом, который был раскручен вокруг поработавшего несколько недель советником Трампа по национальной безопасности генерала Флинна, американские спецслужбы рассказывали журналистам абсолютно официально, хотя и анонимно, о том, например, что коммуникации, как они выразились, нашего посла Кисляка рутинно прослушиваются. Включая его доклады в Москву о том, что он делает в Вашингтоне, выполняя свои обязанности", - сказал Лавров на пресс-конференции.
Напомним, советник Дональла Трампа по вопросам нацбезопасности Майкл Флинн подал в отставку с должности в связи с "предоставлением вице-президенту и другим неполной информации относительно телефонных разговоров с послом России".
За несколько недель до инаугурации президента Дональда Трампа его советник по национальной безопасности Майкл Флинн обсуждал американские санкции против России, а также сферы возможного сотрудничества с российским послом Сергеем Кисляком.