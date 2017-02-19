ФБР проводит сразу три расследования касательно вмешательства хакеров в выборы в США - СМИ

ФБР проводит три разных расследования по делу о влияние хакеров на президентские выборы в США, сообщает Новое время.

"ФБР США тремя различными путями расследует хакерские атаки перед президентскими выборами", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что наиболее существенно продвинулись агенты в Питтсбурге, которые пытаются установить личности людей, которые взломали компьютерные системы Демократической партии в 2015-2016 годах. Вместе с тем, Министерство юстиции США признало собранные данные недостаточными для передачи дела в суд.

Другое расследование ведет офис ФБР в Сан-Франциско. Там агенты пытаются идентифицировать хакеров, которые назвали себя Гуччифер-2. Именно они похитили и опубликовали электронные письма Джона Подеста, который возглавлял избирательный штаб Хиллари Клинтон.

Офис в Вашингтоне в свою очередь пытается получить данные информаторов ФБР и собирает данные, перехваченные из-за рубежа.

Следователи ФБР также изучают финансовые переводы российских компаний, связанных с людьми из окружения Дональда Трампа, а также инвестиции граждан России в зарубежные компании, направленные через посредников.

Вместе с тем отмечается, что пока неизвестно, кто именно находится под подозрением ФБР.

Как сообщал УНИАН, Центральное разведывательное управление США пришло к выводам, что хакерские атаки со стороны России на официальные учреждения в США во время президентской кампании были направлены непосредственно на поддержку Трампа, а не на дискредитацию самого процесса демократических голосований.

29 декабря США ввели в отношении РФ санкции в связи с атаками хакеров во время выборов американского президента.