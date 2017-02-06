ХДС и ХСС согласовали совместное выдвижение Меркель в канцлеры Германии

Об этом сегодня заявил лидер ХСС Хорст Зеехофер, сообщает Spiegel Online.

По данным источников Reuters и Deutschen Presse-Agentur в партийныйх кругах, официально о выдвижении Меркель будет объявлено сегодня по итогам совместного съезда двух партий в Мюнхене.

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Ожидается, что 6 февраля после завершения двухдневного съезда Меркель и Зеехофер представят общую стратегию ХДС и ХСС для предвыборной кампании в Бундестаг.

Отметим, ХДС и ХСС являются союзниками по коалиции в немецком парламенте в нынешнем созыве. Читайте такжеЭксперты зафиксировали 2,5 тысячи примеров дезинформации со стороны России: главная мишень - Меркель

Однако в последнее время представители ХСС резко критиковали политику Меркель, в частности, относительно беженцев. В связи с этим были сомнения. Согласятся ли ХСС поддержать главу ХДС на этот раз.

Как сообщал УНИАН, соперником действующего канцлера ФРГ Ангелы Меркель на парламентских выборах в сентябре 2017 года станет экс-глава Европарламента Мартин Шульц, представляющий вторую по величине партию Германии СДПГ.