ХДС и ХСС согласовали совместное выдвижение Меркель в канцлеры Германии
Третья по величине партия Германии Христианско-социальный союз в Баварии (ХСС) объявила о поддержке главы Христианско-демократического союза Германии (ХДС) Ангелы Меркель в качестве кандидата в канцлеры ФРГ на предстоящих парламентских выборах.
Об этом сегодня заявил лидер ХСС Хорст Зеехофер, сообщает Spiegel Online.
По данным источников Reuters и Deutschen Presse-Agentur в партийныйх кругах, официально о выдвижении Меркель будет объявлено сегодня по итогам совместного съезда двух партий в Мюнхене.
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Ожидается, что 6 февраля после завершения двухдневного съезда Меркель и Зеехофер представят общую стратегию ХДС и ХСС для предвыборной кампании в Бундестаг.
Отметим, ХДС и ХСС являются союзниками по коалиции в немецком парламенте в нынешнем созыве. Читайте такжеЭксперты зафиксировали 2,5 тысячи примеров дезинформации со стороны России: главная мишень - Меркель
Однако в последнее время представители ХСС резко критиковали политику Меркель, в частности, относительно беженцев. В связи с этим были сомнения. Согласятся ли ХСС поддержать главу ХДС на этот раз.
Как сообщал УНИАН, соперником действующего канцлера ФРГ Ангелы Меркель на парламентских выборах в сентябре 2017 года станет экс-глава Европарламента Мартин Шульц, представляющий вторую по величине партию Германии СДПГ.