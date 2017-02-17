Рейс смерти: Украина планирует возобновить поиск останков на месте катастрофы сбитого над Донбассом MH17
Украина, как ожидается, возобновит этой весной поиск человеческих останков на месте катастрофы малайзийского Boeing рейса MH17 над Донбассом.
Об этом заявил министр юстиции Нидерландов Стеф Блок, передает РИА Новости.
"Контакты в регионе изъявили свое желание возобновить поиск человеческих останков и личных вещей весной, когда сойдет снег", — цитирует агентство Рейтер письмо Блока к парламенту.
Ранее в прокуратуре Нидерландов сообщили, что изъяли у журналистов, побывавших на месте катастрофы, часть человеческой кости одного из пассажиров. Это подтвердили результаты судебной экспертизы.
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Справка УНИАН. 17 июля 2014 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили «Боинг» компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов.
Самолет упал в зоне, контролируемой боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для экспертиз. 24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.