Рейс смерти: Украина планирует возобновить поиск останков на месте катастрофы сбитого над Донбассом MH17

Об этом заявил министр юстиции Нидерландов Стеф Блок, передает РИА Новости.

"Контакты в регионе изъявили свое желание возобновить поиск человеческих останков и личных вещей весной, когда сойдет снег", — цитирует агентство Рейтер письмо Блока к парламенту.

Ранее в прокуратуре Нидерландов сообщили, что изъяли у журналистов, побывавших на месте катастрофы, часть человеческой кости одного из пассажиров. Это подтвердили результаты судебной экспертизы.

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Справка УНИАН. 17 июля 2014 в небе над Донецкой областью поддерживаемые Россией террористы сбили «Боинг» компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Самолет был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук». Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли. Подавляющее большинство из них - 194 пассажира - были гражданами Нидерландов.

Самолет упал в зоне, контролируемой боевиками. Тела погибших перевезли в Нидерланды для экспертиз. 24 июля Украина делегировала расследование катастрофы самолета Нидерландам.