Глава Пентагона о вмешательстве РФ в выборы ряда демократических стран: Существует мало сомнений

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава Пентагона сказал по итогам двухдневного заседания глав оборонных ведомств стран-членов НАТО в Брюсселе.

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"Сейчас я бы сказал, что существует очень мало сомнений относительно того, что они или вмешивались, или они пытались вмешиваться в ряд избирательных кампаний в демократических сообществах", - сказал Маттис.

Как сообщал УНИАН, президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, упрекает западные государства во вмешательстве во внутренние дела России с целью дестабилизации ситуации в стране.