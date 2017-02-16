Путин о расширении НАТО: Нас стремятся втянуть в конфронтацию

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал заседании коллегии Федеральной службы безопасности.

«На саммите НАТО в июле прошлого года в Варшаве впервые с 1989 года Россия была признана основной угрозой безопасности для Альянса, а её сдерживание официально провозглашено новой миссией НАТО. С этой целью проводится дальнейшее расширение блока. Оно, собственно, и раньше проводилось, но теперь нашли другое, как им кажется, более серьёзное обоснование», - сказал Путин.

По его словам, ускорились процессы размещения стратегических и обычных вооружений за пределами национальных границ входящих в Альянс ведущих государств.

Читайте такжеНАТО планирует, что батальоны на восточных рубежах Альянса станут полностью функциональными в июне

«Нас то и дело провоцируют, собственно говоря, постоянно провоцируют, и стремятся втянуть в конфронтацию. Не прекращаются и попытки вмешательства в наши внутренние дела с целью дестабилизировать общественно-политическую обстановку в самой России», - сказал Путин.

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сегодня заявил, что Альянс размещает четыре батальона на своих восточных рубежах не для провоцирования конфликта с Россией – развертывание этих сил происходит с целью укрепления оборонного потенциала.

Также Столтенберг заявил, что Альянс не ищет конфронтации с Россией и поэтому не будет отвечать ей размещением такого же количества военных и техники, которое есть у РФ. «Наша цель заключается в том, чтобы предотвратить конфликт, не провоцировать его», - сказал Столтенберг.

В октябре 2016 года Столтенберг назвал страны, которые согласились быть частью многонациональной бригады для усиления присутствия НАТО в регионе Черного моря, а также назвал страны - члены, которые сформируют многонациональные батальоны на восточных границах НАТО.

«Я горд сообщить, что многие другие союзников подтвердили свой вклад в эти силы. Албания, Италия, Польша, Словения внесут свой вклад в батальон под лидерством Канады в Латвии. Бельгия, Хорватия, Франция, Люксембург, Нидерланды и Норвегия присоединятся к батальону под лидерством Германии в Литве. Дания, Франция внесут свой вклад в батальон под лидерством Великобритании в Эстонии. Румыния и Великобритания присоединятся к батальону под лидерством США в Польше », - сообщил он.