Во Франции предостерегли Россию от вмешательства в президентскую кампанию
00:28, 16 февраля 2017Мир
749
Во Франции заявляют, что не примут вмешательства России или любой другой страны в президентскую кампанию.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом 15 февраля заявил глава МИД Франции Жан-Марк Эро, как сообщает "Радио Свобода".
«Мы не примем какого-либо вмешательства в наш предвыборный процесс ни от России, ни от другой страны», – заявил Эро в парламенте.
Читайте такжеСтолтенберг: некоторые союзники НАТО сообщили о причастности России к кибератакам
По его словам, в случае необходимости Париж сможет ввести «ответные действия».
Заявление Жан-Марка Эро последовало после того, как соратник проевропейского кандидата на пост президента Франции Емманюеля Макрона обвинил Москву в кибератаке на электронную почту штаба.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter