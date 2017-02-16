Во Франции предостерегли Россию от вмешательства в президентскую кампанию

Об этом 15 февраля заявил глава МИД Франции Жан-Марк Эро, как сообщает "Радио Свобода".

«Мы не примем какого-либо вмешательства в наш предвыборный процесс ни от России, ни от другой страны», – заявил Эро в парламенте.

Читайте такжеСтолтенберг: некоторые союзники НАТО сообщили о причастности России к кибератакам

По его словам, в случае необходимости Париж сможет ввести «ответные действия».

Заявление Жан-Марка Эро последовало после того, как соратник проевропейского кандидата на пост президента Франции Емманюеля Макрона обвинил Москву в кибератаке на электронную почту штаба.