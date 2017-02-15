В Брюсселе началось двухдневное заседание министров обороны стран НАТО

Как передает корреспондент УНИАН, в этом заседании впервые примет участие новый секретарь Департамента обороны США Джеймс Меттис.

"Сегодня мы рассмотрим наш прогресс на восточных рубежах Альянса. Мы размещаем четыре многонациональные боевые группы в Эстонии, Латвии, Литве и Польше, чтобы отправить четкий сигнал решимости и готовности НАТО защищать любого союзника", - подчеркнул генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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Министры сосредоточат внимание на обеспечении прочности и гибкости Альянса в условиях вызовов, возникающих перед НАТО. Они рассмотрят прогресс увеличения присутствия Альянса на восточных границах НАТО в рамках политики укрепления обороны и сдерживания угроз. Также главы оборонных ведомств оценят текущую обстановку, чтобы определить, какие дальнейшие шаги может предпринять НАТО в борьбе с терроризмом.

Отдельно в рамках встречи министров обороны стран-членов НАТО состоится заседание Комиссии НАТО-Грузия.