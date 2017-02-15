В Кремле утверждают, что Путин и Трамп не обсуждали Крым

11:51, 15 февраля 2017
Мир
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В Кремле уверяют, что президенты США и РФ Дональд Трамп и Владимир Путин не обсуждали тему Крыма в ходе телефонного разговора.

Дональд Трамп / REUTERS

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, не поднимался», - сказал Песков журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

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Песков подчеркнул, что исчерпывающая информация о телефонном разговоре уже была приведена. «Мы сказали все, что хотели сказать по результатам телефонного разговора, о котором вы упомянули», - заявил Песков.

Как сообщал УНИАН, первый телефонный разговор Путина и вступившего в должность президента США Трампа состоялся 28 января 2017 года. По итогам разговора в Кремле сообщили, что президенты, среди прочего, договорились наладить партнерское сотрудничество относительно конфликта в Украине.

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Теги: #Крым#Трамп#Путин#разговор