Путин поддержал идею провести встречу с Трампом в Словении
Он добавил, что проведение переговоров зависит от Вашингтона.
Российский лидер Владимир Путин поблагодарил Словению за готовность принять его первую встречу с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Associated Press.
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Выступая в Кремле после переговоров со своим словенским коллегой Путин заявил, что Россия приветствует заявления Трампа о необходимости восстановления натянутых российско-американских отношений.
Путин добавил, что Кремль ждет, когда администрация Трампа подготовится к диалогу. Он отметил, что Москва и Вашингтон могли бы совместно бороться с террористической угрозой террора и другими глобальными проблемами.
Отметим, в январе 2017 года МИД Словении предлагал организовать встречу президентов США и России.