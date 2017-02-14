"Фальшивая роскошь": в Испании разоблачили автомастерскую, в которой подделывали элитные автомобили

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Нелегальную мастерскую, которая подделывала элитные автомобили, разоблачили на северо-востоке страны.

Мастера устанавливали на них дорогие детали и подделывали документы, а затем продавали фальшивки через Интернет.

Трех горе-мастеров правоохранители арестовали.