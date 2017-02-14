"Фальшивая роскошь": в Испании разоблачили автомастерскую, в которой подделывали элитные автомобили
13:42, 14 февраля 2017Мир
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Фальшивые "Феррари" и "Ламборгини" создавали из машин средней ценовой категории.
Испанская полиция разоблачила автомастерскую, в которой подделывали элитные автомобили / скриншот
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Нелегальную мастерскую, которая подделывала элитные автомобили, разоблачили на северо-востоке страны.
Мастера устанавливали на них дорогие детали и подделывали документы, а затем продавали фальшивки через Интернет.
Трех горе-мастеров правоохранители арестовали.
Испанская полиция разоблачила автомастерскую, в которой подделывали элитные автомобили
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