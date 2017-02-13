Прорыв самой высокой в США плотины: в округах Калифорнии введен режим ЧП (прямая трансляция)
На территории трех округов Калифорнии введен режим чрезвычайного положения.
В США запустили прямую видеотрансляция с места разрушения крупнейшей в стране плотины, расположенной неподалеку от калифорнийского города Оровилл.
Как сообщает FOX40, губернатор штата Джерри Браун ввел на территории трех округов - Саттер, Бьютт и Юба - режим чрезвычайного положения.
Напомним, в американском штате Калифорния из-за угрозы прорыва наивысшей в стране плотины 130 тысяч жителей близлежащих населенных пунктов вынуждены эвакуироваться.
Читайте такжеНа Грибовичской свалке начинают работы по усилению дамбы
Сообщается, что в связи с массовой эвакуацией, люди просто застряли в пробках, пытаясь срочно покинуть опасные районы. Калифорнийские чиновники сообщают, что ордера на эвакуацию выписаны для жителей городов Оровилл, Гридли, Мэрисвиль, Юба Сити, Оливхартс, Уитленд, Левак и Плумлейк.
Трафик на автодорогах вокруг плотины заблокирован: напуганные люди пытаются самостоятельно выехать.