Швейцарцы на референдуме одобрили упрощенное получение гражданства

В настоящее время человек, родившийся на территории конфедерации, не получает автоматически гражданство, и граждане других стран обычно ждут 12 лет, прежде чем могут подать заявление о получении швейцарского паспорта, передает Русская служба ВВС.

Кроме того, для этого необходимо пройти серию тестов и интервью, цель которых - установить, насколько человек знаком с традициями Швейцарии.

Читайте такжеШвейцария сообщила Брюсселю об отзыве заявки на вступление в Евросоюз

При этом окончательное решение о присвоении гражданства принимает городской совет, который иногда опирается на мнение сообщества - то есть соседей - и имеет право задавать кандидату абсолютно любые вопросы о Швейцарии и ее культуре.

Новые правила, которые могут быть приняты по результатам голосования, позволят иммигрантам в третьем поколении в некоторой степени избежать этой бюрократии.

Они будут касаться людей моложе 25 лет, чьи родители и родители родителей постоянно жили в Швейцарии.

Сторонники введения этих послаблений говорят, что неправильно требовать от людей, проживших всю жизнь в стране, доказательств того, что они интегрированы в общество.

Критики поправок считают, что они приведут к дальнейшим послаблениям и в конечном счете позволят всем негражданам, которых в Швейцарии около 25%, легко получить швейцарский паспорт.

На плакатах противников реформы изображена женщина в мусульманской одежде, а слоган гласит, что изменение правил приведет к исламизации государства.

За последние 30 лет в Швейцарии было предпринято три попытки смягчить правила получения гражданства, и все они провалились.