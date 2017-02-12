В Швейцарии проходит референдум об упрощенном получении гражданства

14:02, 12 февраля 2017
Мир
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По нынешнему законодательству, рождение в Швейцарии не гарантирует гражданства. Изменение процедуры натурализации позволит внукам иммигрантов после долгих лет ожидания стать гражданами этой страны.

Иллюстрация REUTERS

Жители Швейцарии сегодня, 12 февраля, на референдуме определяются по трем вопросам: снижение налогов для корпораций, упрощение получения гражданства для третьего поколения иммигрантов и проведения зимней Олимпиады 2026 года.

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По нынешнему законодательству, рождение в Швейцарии не гарантирует гражданства. Изменение процедуры натурализации позволит внукам иммигрантов после долгих лет ожидания стать гражданами этой страны, сообщает «Радио Свобода».

Ожидается, что предложение поддержит большинство избирателей, о чем свидетельствуют социологические исследования. Правительство и большинство законодателей и политических партий также одобряют эту инициативу. В то же время представители националистической Швейцарской народной партии выступали против, считая, что это облегчит мусульманам путь к швейцарским паспортам и угрожает сохранению "швейцарских ценностей".

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По подсчетам, около 25 тысяч людей в Швейцарии квалифицируют как иммигрантов третьего поколения. Примерно 60 процентов из них – итальянцы, значительная доля бывших жителей Балкан Турции.

Голосование по налогу касается предложения правительства отменить преференции для примерно 24 тысяч международных холдинговых компаний, которые зарегистрированы в Швейцарии. Такой отмены длительное время требовали ЕС и Организация экономического сотрудничества и развития. Для того, чтобы предотвратить бегство этих компаний из страны, правительство предлагает снизить общий налог на корпорации.

Также в швейцарском кантоне Граубюнден проходит референдум относительно того, стоит ли подавать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года. Швейцарцы на референдумах в 1980 и 2013 годах уже отказывались от Олимпийских игр.

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