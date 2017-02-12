В Швейцарии проходит референдум об упрощенном получении гражданства

Жители Швейцарии сегодня, 12 февраля, на референдуме определяются по трем вопросам: снижение налогов для корпораций, упрощение получения гражданства для третьего поколения иммигрантов и проведения зимней Олимпиады 2026 года.

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По нынешнему законодательству, рождение в Швейцарии не гарантирует гражданства. Изменение процедуры натурализации позволит внукам иммигрантов после долгих лет ожидания стать гражданами этой страны, сообщает «Радио Свобода».

Ожидается, что предложение поддержит большинство избирателей, о чем свидетельствуют социологические исследования. Правительство и большинство законодателей и политических партий также одобряют эту инициативу. В то же время представители националистической Швейцарской народной партии выступали против, считая, что это облегчит мусульманам путь к швейцарским паспортам и угрожает сохранению "швейцарских ценностей".

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По подсчетам, около 25 тысяч людей в Швейцарии квалифицируют как иммигрантов третьего поколения. Примерно 60 процентов из них – итальянцы, значительная доля бывших жителей Балкан Турции.

Голосование по налогу касается предложения правительства отменить преференции для примерно 24 тысяч международных холдинговых компаний, которые зарегистрированы в Швейцарии. Такой отмены длительное время требовали ЕС и Организация экономического сотрудничества и развития. Для того, чтобы предотвратить бегство этих компаний из страны, правительство предлагает снизить общий налог на корпорации.

Также в швейцарском кантоне Граубюнден проходит референдум относительно того, стоит ли подавать заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года. Швейцарцы на референдумах в 1980 и 2013 годах уже отказывались от Олимпийских игр.