В павильоне для гонок бельгийского Вавра 70 человек отравились угарным газом - СМИ
01:53, 12 февраля 2017Мир
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Около 70 человек отравились угарным газом в картинг-центре в бельгийском Вавре. В связи с инцидентом в городе введен режим чрезвычайно ситуации (ЧП), пишет газета Soir.
В бельгийском Вавре введен режим ЧП / rtbf.be
По предварительным данным, причиной отравления стала неисправность в системе вентиляции в картинг-центре, где в общей сложности присутствовало около 150 человек, цитирует газету 112.ua.
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Отмечается, что в госпитале Вавра создан кризисный центр. На место происшествия прибыло несколько бригад спасателей, медиков и полицейских.
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