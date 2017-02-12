В павильоне для гонок бельгийского Вавра 70 человек отравились угарным газом - СМИ

По предварительным данным, причиной отравления стала неисправность в системе вентиляции в картинг-центре, где в общей сложности присутствовало около 150 человек, цитирует газету 112.ua.

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Отмечается, что в госпитале Вавра создан кризисный центр. На место происшествия прибыло несколько бригад спасателей, медиков и полицейских.