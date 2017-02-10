Авиаудар РФ по турецким военным в Сирии: Песков говорит, что координаты дала сама Анкара

Как передает корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Что касается этого инцидента, то причина его, собственно, понятна. Здесь как такового спора нет. Вы знаете, что президент выразил и соболезнования, и сожаления в связи с тем, что произошло. Главное заключается в договоренности начальников генеральных штабов экстренно принять меры для совершенствования механизма информационной координации в ходе выполнения совместных операций. Ситуация очевидная, к сожалению. Наши военные в ходе нанесения ударов по террористам руководствовались теми координатами, которые были нам переданы турецкими партнерами. И в пределах этих координат турецких военных быть не должно было. Поэтому эти непреднамеренные удары имели место», - сказал Песков.

По его словам, «совершенствование механизма координации позволит в дальнейшем избежать повторения таких непреднамеренных ударов, которые могут приводить к таким человеческим жертвам».

Отвечая на вопрос, является ли это ошибкой турецкой разведки, которая дала РФ неверные координаты, Песков указал, что «это была несогласованность в предоставлении координат».

Как сообщалось, 9 февраля воздушно-космические силы России нанесли удар по турецким военным в Сирии в ходе операции против боевиков «Исламского государства», в результате чего погибли трое военнослужащих, еще 11 получили ранения. В Минобороны РФ заявили о «непреднамеренном» ударе.