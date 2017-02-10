Папа Римский ответил Трампу: возводить не стены, а мосты (видео)

В частности, Франциск прокомментировал обещание американского президента построить стену на границе между Мексикой и США.

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"Эта мысль не может оставаться только внутри христианской общины. Она должна быть услышанной со всей силой, она звучит как призыв возводить не стены, а мосты, не отвечать на зло злом, преодолевать зло добром, отвечать на обиду прощением", - подчеркнул Папа Римский.

Он отметил, что христианин никогда не может сказать: "Я заставлю вас заплатить за это".

Напомним, 25 января президент США Дональд Трамп 25 января подписал указы о строительстве стены на границе с Мексикой и ужесточении политики в отношении нелегальных мигрантов.