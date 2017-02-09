"Непреднамеренно": Минобороны РФ обсудило с Анкарой авиаудар по турецким военным в Сирии

18:10, 09 февраля 2017
Мир
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В Минобороны России заявляют о "непреднамеренном" ударе в Сирии, в результате чего погибло трое военнослужащих из Турции.

Фотоиллюстрация / REUTERS

Как сообщили УНИАН в Минобороны РФ, начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов провел телефонные переговоры со своим турецким коллегой, в ходе которого обсуждались вопросы борьбы с международными террористическими группировками на территории Сирии и обстановка на северо-востоке провинции Алеппо.

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«Начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов выразил соболезнования генералу Хулуси Акару в связи с гибелью трех турецких военнослужащих, действовавших в районе городе Эль-Баб, в результате непреднамеренного удара российского самолета», - говорится в сообщении ведомства.

Как сообщал УНИАН, трое турецких военных погибли в результате атаки российской авиации в районе сирийского города Эль-Баб.

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Теги: #Россия#Турция#Сирия