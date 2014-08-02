США дополнительно выделят Израилю $225 млн на "Железный купол"

Сенат Конгресса США в пятницу единогласно принял законопроект, предполагающий выделение Израилю дополнительно 225 млн долларов на финансирование системы ПВО "Железный купол", передает ИТАР-ТАСС.

Теперь, чтобы проект стал законом, он должен быть одобрен Палатой представителей (нижняя палата Конгресса) и подписан президентом США Бараком Обамой.

Ожидается, что средства будут предоставлены Израилю в рамках американского оборонного бюджета на 2015 фискальный год.

Ранее США уже выделили более 1 млрд долларов на реализацию программы "Железный купол".

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За последние три недели большинство ракет и минометных снарядов, выпущенных палестинскими радикалами из сектора Газа по израильским городам, были перехвачены системой ПВО "Железный купол".

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