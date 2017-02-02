В Нидерландах решили вручную считывать голоса на выборах в парламент

Такое решение принято из-за возможных кибератак, передает LB.ua со ссылкой на Associated Press.

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Министр иностранных дел страны Рональд Пластерк заявил, что имеющиеся системы обработки голосов уже устарели и могут подвергнуться взлом хакерами.

В связи с этим подсчет бюллетеней на избирательных участках будет вестись вручную.

Министр подчеркнул, что "нельзя допустить никакого влияния на результаты (выборов - ред.)".

Выборы в парламент Нидерландов намечены на 15 марта.