В Нидерландах решили вручную считывать голоса на выборах в парламент
01:14, 02 февраля 2017Мир
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Правительство Нидерландов решило временно отказаться от компьютерного подсчета голосов на выборах в парламент в марте этого года.
Иллюстрация / REUTERS
Такое решение принято из-за возможных кибератак, передает LB.ua со ссылкой на Associated Press.
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Министр иностранных дел страны Рональд Пластерк заявил, что имеющиеся системы обработки голосов уже устарели и могут подвергнуться взлом хакерами.
В связи с этим подсчет бюллетеней на избирательных участках будет вестись вручную.
Министр подчеркнул, что "нельзя допустить никакого влияния на результаты (выборов - ред.)".
Выборы в парламент Нидерландов намечены на 15 марта.
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