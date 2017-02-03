В Сирии из минометов обстреляли российское посольство

Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.

Отмечается, что огонь велся прицельно из района Джобар.

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"Одна из мин разорвалась на территории посольского комплекса между офисным и жилым зданиями, другая – в 20 метрах от главного въезда в посольство. Жертв нет, но нанесен материальный ущерб", - говорится в сообщении.

Отметим, посольство России в Дамаске время от времени подвергается обстрелам. В частности, в октябре здание дипмиссии было обстреляно дважды за месяц.