В Сирии из минометов обстреляли российское посольство
21:38, 03 февраля 2017Мир
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Посольство России в Дамаске подверглось минометным обстрелам 2 и 3 февраля 2017 года.
Посольство РФ в Дамаске обстреляли / REUTERS
Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Российской Федерации.
Отмечается, что огонь велся прицельно из района Джобар.
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"Одна из мин разорвалась на территории посольского комплекса между офисным и жилым зданиями, другая – в 20 метрах от главного въезда в посольство. Жертв нет, но нанесен материальный ущерб", - говорится в сообщении.
Отметим, посольство России в Дамаске время от времени подвергается обстрелам. В частности, в октябре здание дипмиссии было обстреляно дважды за месяц.
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