"Против великого и ужасного": в Британии готовятся к крупнейшей акции протеста в истории Королевства
В Британии новая организация "Stop Trump Coalition", среди членов которой есть известные люди из сферы искусства и политики, готовит масштабный протест против визита президента США Дональда Трампа.
Об этом сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на The Guardian, которое получило письмо от коалиции, которое также было направлено британскому премьеру Терезе Мэй и членам ее правительства.
"Музыканты, депутаты, активисты и юмористы обещают провести крупнейшую демонстрацию в истории Великобритании в знак протеста против визита Дональда Трампа в Британию", - отмечает издание.
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Активисты считают политические действия Трампа "опасными и спорными", в частности относительно запрета гражданам семи стран въезда в США.
По информации The Guardian, противники визита Трампа надеются мобилизовать более 1 млн людей на улицах Лондона, чтобы президент США услышал их. Однако дата проведения акции еще не определена.
"Это наш долг, как граждан, высказаться. Мы выступаем против этого государственного визита в Британию и заявляем о проведении одной из крупнейших демонстраций в истории Великобритании, чтобы дать нашему правительству, и всем в мире понять, что этот визит не от нашего имени", - говорится в письме.
Ранее сообщалось, что британское правительство не отменит государственный визит в страну президента США Дональда Трампа, поскольку такой шаг "перечеркнет" все договоренности, достигнутые британским премьер-министром Терезой Мэй во время ее визита в США.
Напомним, депутаты парламента Великобритании 20 февраля проведут дебаты о том, давать ли разрешение на государственный визит в страну президенту США Дональду Трампу.