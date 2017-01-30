Британское правительство не намерено отменять прием Трампа королевой Елизаветой

Государственный визит в Британию предусматривает прием лидера иностранного государства королевой Елизаветой II. Против этого выступили авторы петиции, под которой поставили свои подписи уже больше миллиона британцев, сообщает Русская служба ВВС.

Трамп получил официальное приглашение на визит в Британию на первой встрече премьер-министра Терезы Мэй и вступившего в должность президента США 26 января в Вашингтоне.

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Как сказал источник в правительстве, запрет на въезд в Британию Трампу был бы "популистским жестом". Он также добавил, что приглашение посетить Британию с визитом уже было принято американской стороной, и отзыв приглашения всё бы испортил.

Лидер Лейбористской партии Джереми Корбин считает, что премьер Британии Мэй не оправдает ожиданий соотечественников, если не сможет отсрочить визит Трампа.

29 января на сайте британского парламента был опубликован текст петиции, которая призывает запретить Трампу въезд в страну в рамках государственного визита, когда глава иностранного государства приглашается на прием к королеве.

В качестве обоснования такого запрета авторы петиции указывают на женоненавистнические взгляды Трампа и его вульгарное поведение, которые, по их мнению, исключают возможность приема 45-го президента США королевой Елизаветой или принцем Уэльским. В тексте обращения говорится, что такой прием мог бы поставить королеву в неловкое положение.

В то же время петиция не исключает возможности приезда Трампа в Британию в рамках обычного рабочего визита, без встречи с членами королевской семьи.

По существующим правилам, если под петицией подписываются более 10 тыс. человек, правительство обязано опубликовать официальную реакцию на нее. Если петиция набирает более 100 тыс. подписей, парламент может начать дебаты по этому вопросу.