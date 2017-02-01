За четыре дня более 700 людям отказали во въезде в США по указу Трампа

Власти США за первые четыре дня действия миграционного указа, согласно которому запрещен въезд в страну некоторым категориям иностранных граждан, отказали во въезде более 700 человек и более чем для 1 тыс. человек сделали исключение. Такая статистика таможенной и пограничной службы приводится на сайте Министерства внутренней безопасности США (DHS), передает РБК.

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Согласно данным на 30 января, в отношении 721 человека были выданы рекомендации в отказе брать их на борт. В свою очередь для 1059 законных постоянных жителей (LPR) и 75 обладателей виз были сделаны исключения - их допустили к въезду.

Ранее сообщалось, что вопреки этому же указу Трампа в США будет допущено около 900 беженцев. Об этом, как сообщает Bloomberg, рассказал на пресс-конференции представитель таможенной и пограничной службы США Кевин Макалинан.

Он сообщил, что 872 беженца, которые уже были готовы к переезду и его отмена могла бы вызвать «неоправданные трудности», получат право на въезд. По словам Макалинана, эти 872 беженца прибудут в США на этой неделе. На сайте Министерства внутренней безопасности уточняется, что DHS совместно с Госдепом будет рассматривать ситуацию с каждым из этих беженцев отдельно и принимать по каждому из них дальнейшее решение.

Макалинан уточнил, что в целом за первые четыре дня действия указа в США прибыли самолетами 500 тыс. иностранных граждан.

Как сообщал УНИАН, 27 января Трамп подписал указ "О защите страны от въезда иностранных террористов". Документ предполагает ограничение на 120 дней на въезд в США для мигрантов, также на 90 дней в США был остановлен въезд для жителей ряда стран Ближнего Востока. Бессрочно США запретили посещать территорию страны сирийским беженцам.​

Готовность оспорить указ Трампа уже выказали прокуроры нескольких регионов, в том числе прокурор штата Вашингтон Боб Фергюсон. Он планирует оспорить антимигрантское распоряжение в Федеральном окружном суде.