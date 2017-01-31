Причиной гибели шести подростков в Баварии стал угарный газ
20:20, 31 января 2017Мир
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Шестеро подростков, тела которых были обнаружены в садовом домике в Баварии два дня назад, погибли от отравления угарным газом, сообщили немецкие следователи.
REUTERS
Прокуратура и полиция пытаются установить причину утечки. Известно, что в доме была установлена дровяная печь, сообщает Русская служба BBC.
Баварская полиция обнаружила тела шести тинейджеров в хозяйственной постройке в одном из частных садов общины Арнштайн в воскресенье. Всем погибшим было 18-19 лет.
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В полицию обратился отец двоих погибших - юноши и девушки.
По его словам, компания устроила вечеринку в садовом домике в ночь на воскресенье. Отец начал поиски наутро, когда молодые люди не вернулись домой.
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