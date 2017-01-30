Стивен Кинг назвал Трампа "хулиганом, который портит дорогую машину"

14:27, 30 января 2017
Мир
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Популярный американский писатель Стивен Кинг выступил с лаконичной критикой в адрес президента США Дональда Трампа.

Дональд Трамп / REUTERS

"Представьте хулигана, который насыпает сахар в бензобак дорогой и аккуратной машины. Трамп - это хулиган. Америка - это машина", - написал Кинг у себя в Twitter.

Стивен Кинг автор множества популярных романов, десятки его работ легли в основу экранизаций, в частности, "Оно", "Зеленая миля", "Побег из Шоушенка", "Мгла" и другие.

Как сообщал УНИАН, с критикой в адрес Трампа выступили несколько деятелей кино и телевидения на церемонии вручения премий Гильдии киноактеров США.

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Теги: #Трамп#США