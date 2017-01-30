Стивен Кинг назвал Трампа "хулиганом, который портит дорогую машину"

"Представьте хулигана, который насыпает сахар в бензобак дорогой и аккуратной машины. Трамп - это хулиган. Америка - это машина", - написал Кинг у себя в Twitter.

Imagine a hooligan pouring sugar into the gas tank of an expensive and well-maintained car. Trump is that hooligan. America is that car. — Stephen King (@StephenKing) January 29, 2017 Стивен Кинг автор множества популярных романов, десятки его работ легли в основу экранизаций, в частности, "Оно", "Зеленая миля", "Побег из Шоушенка", "Мгла" и другие. Стивен Кинг автор множества популярных романов, десятки его работ легли в основу экранизаций, в частности, "Оно", "Зеленая миля", "Побег из Шоушенка", "Мгла" и другие.

Как сообщал УНИАН, с критикой в адрес Трампа выступили несколько деятелей кино и телевидения на церемонии вручения премий Гильдии киноактеров США.