Стрельба в мечети в Канаде: в полиции сообщили о шести погибших
09:56, 30 января 2017Мир
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Шесть человек погибли и восемь получили ранения при стрельбе в мечети канадского города Квебек.
Полиция возле места нападения в Квебеке / REUTERS
Эти данные сообщила представитель полиции, добавив, что власти расследуют нападение на мечеть в Квебеке как террористическую атаку, передает Русская служба Би-би-си.
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Ранее СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали о том, что нападавших было трое.
По информации местной газеты Le Soleil, один из подозреваемых - 27-летний мужчина с "квебекским именем", у еще одного был автомат Калашникова. Полиция, однако, подобных деталей не сообщала.
Как сообщал УНИАН, ранее в полиции сообщили об аресте двоих подозреваемых, которые вечером 29 января совершили вооруженное нападение на мечеть Квебека.
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