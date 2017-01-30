Стрельба в мечети в Канаде: в полиции сообщили о шести погибших

Эти данные сообщила представитель полиции, добавив, что власти расследуют нападение на мечеть в Квебеке как террористическую атаку, передает Русская служба Би-би-си.

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Ранее СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали о том, что нападавших было трое.

По информации местной газеты Le Soleil, один из подозреваемых - 27-летний мужчина с "квебекским именем", у еще одного был автомат Калашникова. Полиция, однако, подобных деталей не сообщала.

Как сообщал УНИАН, ранее в полиции сообщили об аресте двоих подозреваемых, которые вечером 29 января совершили вооруженное нападение на мечеть Квебека.