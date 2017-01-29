Экс-министр образования Амон стал победителем праймериз Соцпартии на выборах президента Франции

22:48, 29 января 2017
Мир
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Бывший министр образования Бенуа Амон стал в воскресенье победителем праймериз Социалистической партии и будет выдвинут ее официальным кандидатом на выборах президента Франции.

Бенуа Амон / REUTERS

Как передает ТАСС, об этом свидетельствуют предварительные результаты голосования, объявленные сегодня в штабе комиссии по проведению праймериз.

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Амон получил 58,65% голосов, тогда как его соперник, бывший премьер-министр Франции Манюэль Вальс уступил ему с результатом в 41,35 %. В первом туре Бенуа Амон опережал Вальса всего на 5%.

Ранее УНИАН сообщал, что бывший министр образования Франции Бенуа Амон и бывший премьер-министр страны Мануэль Вальс стали лидерами по итогам первого тура праймериз социалистов во Франции.

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Теги: #Франция#Амон